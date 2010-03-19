Азаров и Посол США говорили о финансах и МВФ

Вопросы организации рабочих контактов между членами правительства Украины и США обсудили премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и Чрезвычайный и Полномочный Посол США Джон Френсис ТЕФФТ сегодня во время встречи.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ секретариата Кабинета министров.

Во время встречи также было согласовано, что на будущей неделе Украину посетит второй заместитель министра финансов США, ведомство которого отвечает за сотрудничество с МВФ. «Мы хотим, чтобы наше Министерство финансов наладило продуктивные отношения с правительством Украины», - заявил Дж.ТЕФФТ.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы интенсификации двусторонних отношений. «Мы с нетерпением ждем сотрудничества с вами, вашими министрами и со всем вашим правительством», - сказал Дж.ТЕФФТ.