Лидер Меджлиса просит ЕС вмешаться в проблемы крымских татар

Лидер Меджлиса крымских татар Мустафа ДЖЕМИЛЕВ просит Европейский Союз обратить внимание на проблемы репатриантов при сотрудничестве с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом М.ДЖЕМИЛЕВ заявил, выступая на слушаниях в Европарламенте, организованных депутатом Леонидасом ДОНСКИСОМ (группа либеральных партий, Литва).

«Мы призываем Европейский Союз планировать и реализовывать вместе с Государством Украина с привлечением крымских татар специальные программы, которые облегчат реабилитацию и развитие одного из европейских народов – крымско-татарского”, - сказал лидер Меджлиса.

Он отметил, что в повестку дня ассоциации Украина-ЕС могли бы быть включены такие приоритеты, как строительство десятков школ и дошкольных заведений образования в районах проживания крымских татар, предоставление помощи Крымскому инженерно-педагогическому университету, который, в том числе, ведет обучение на крымско-татарском языке, восстановление уникальных культурных и исторических объектов крымско-татарского культурного наследия, помощь в развитии малого и среднего бизнеса, помощь в репатриации около 100 тысяч татар, которые по экономическим и законодательным причинам так и не смогли покинуть страны Средней Азии.

Как сообщал УНИАН, повестка дня ассоциации – новый рабочий документ сотрудничества между Украиной и ЕС, базирующийся на Соглашении об ассоциации, переговоры о которой продолжаются между Украиной и Европейским Союзом.