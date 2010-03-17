Политолог: цель Табачника - не русский защитить, а украинский блокировать

Сдача экзаменов на языке обучения будет способствовать дальнейшему вытеснению украинского языка из широкого потребления.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил политолог, публицист Тарас ВОЗНЯК.

По мнению политолога, “главная цель министра ТАБАЧНИКА – не защитить русский, которым и так владеют все 100% украинцев, а не дать распространиться украинскому, заблокировать возможность украинской молодежи полноценно изучать украинский язык, а соответственно – не дать создавать украинскую целостную политическую нацию”.

“Так украинский язык учили при СССР. Фактически мы получим на выходе людей, которые не будут знать никакого языка, кроме как будто бы то русского, точнее – суржика. Суржик и на устах, и в головах”, - отметил Т.ВОЗНЯК. По его словам, данное решение является еще одним шагом к расколу Украины.

Он также сказал, что пребывание Дмитрия ТАБАЧНИКА в должности министра образования дезавуирует заявления власти о том, что нынешнее правительство будет работать на единение Украины.

“Если нельзя отстранить такую одиозную фигуру, как ТАБАЧНИК, который сознательно, нагло и методически вбивает клин между украинцами, то о каком единении вообще может идти речь?» - спросил Т.ВОЗНЯК.

Говоря об акциях в поддержку Д.ТАБАЧНИКА, политолог отметил, что в данном случае имеет место практика возвращения к кучмовским временам. “Все это уже видели, подобные, организованные властью акции с привлечением студентов в поддержку власти СДПУ(о) во времена КУЧМЫ до 2005 года проводила даже во Львове”, - сказал Т.ВОЗНЯК.

Он также не исключил, что Д.ТАБАЧНИКУ, как и нынешнему правительству в целом, отведена роль «пушечного мяса». «Он просто выполняет определенные функции для Партии регионов. Добрый царь ЯНУКОВИЧ, в конечном итоге, может прислушиваться к голосу общественности и вместо одного донецкого назначить другого. И все будут довольны и искренне благодарны справедливому и доброму Президенту», - добавил Т.ВОЗНЯК.

Как сообщал УНИАН, сегодня вице-премьер-министр Владимир СЕМИНОЖЕНКО заявил, что в этом году выпускники будут иметь возможность сдавать тесты на том языке, на котором они учились в школах.