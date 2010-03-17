Губернатор объяснил подорожание товаров.. плохими дорогами

Неудовлетворительное состояние дорог в Кировоградской области влияет на формирование себестоимости товаров, увеличивая долю транспортной составляющей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании по вопросам строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог на территории области сообщил председатель Кировоградской облгосадминистрации Владимир МОВЧАН.

По его словам, некоторые поставщики делают наценку на товар, объясняя свои действия плохим качеством местных автодорог и увеличением транспортных расходов на доставку.

По убеждению губернатора, строительство и капитальный ремонт дорог в Кировоградской области должны стать одними из приоритетных задач для местной власти на 2010 год, даже в ущерб для других отраслей.

«Наибольшая проблема – качество асфальтового покрытия. Отдельные участки дорог в области не ремонтировались 30-40 лет. У нас достаточно много предприятий. Только в сельском хозяйстве 3,5 тыс. субъектов ведения хозяйства. Если каждый из них сбросится по тысячи гривен, получим дополнительно 3,5 млн. грн. на улучшение состояния дорог», - отметил В. МОВЧАН.

Первый заместитель председателя облгосадминистрации Анатолий РЕВЕНКО также призвал представителей органов местного самоуправления заключать соглашения с представителями большого и среднего бизнеса о привлечении дополнительных средств на строительство и реконструкцию автодорог.

По словам губернатора, для того, чтобы привести все автодороги области в надлежащее состояние, в целом необходимо около 5 млрд. грн.