Мастер-класс для СМИ по гранту Глобального Фонда

18 марта в 11-00 состоится мастер-класс для СМИ «Грант Глобального Фонда – как Украина будет бороться с туберкулезом». Украина получит около 100 млн. долларов от Глобального фонда на борьбу с эпидемией туберкулеза. Основной реципиент – фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». На что пойдут деньги, какие механизмы контроля будут заложены, какие результаты ожидают Украину через 5 лет – об этом расскажет портфолио-менеджер Глобального фонда Андреас Тамберг. Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта. Участники: Андреас Тамберг, портфолио-менеджер Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией; Юрий Фещенко, директор Института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Яновского; Ирэна Кильчицкая, зам.председателя КГГА; Светлана Черенько, глава Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, МОЗ Украины; Игорь Поканевич, директор Бюро ВОЗ в Украине; Андрей Клепиков, исполнительный директор МБФ «Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»; Владимир Жовтяк, глава координационного совета ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ»; Елена Радзиевская, зам.директора PATH в Украине; Татьяна Билык, руководитель проекта «Остановим туберкулез» фонда «Развитие Украины». (ул. Волошская, 8/5, учебный корпус НаУКМА, цокольный этаж, помещение проекта Digital Future Journalistic). Нужна аккредитация. Телефоны: +38044 502 52 12, +38050 474 34 42; e-mail: ttregobchuk@fdu.org.ua.