Пьяный россиянин на «Жигулях» прорвался в Украину

Гражданина России, который в состоянии алкогольного опьянения на легковом автомобиле пытался прорваться через пункт пропуска на государственной границе Украины, задержали пограничники отдела пограничной службы «Великая Писаревка».

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Сумского пограничного отряда Александр ШИШКА, инцидент произошел в прошлую субботу, 13 марта, когда автомобиль ВАЗ-2107 с российскими регистрационными номерами подъехал к международному пункту пропуска для автомобильного сообщения «Великая Писаревка» для въезда в Украину. Водитель требование пограничного наряда об остановке не выполнил, и автомобиль, набирая скорость, пересек пункт пропуска.

Только в результате немедленного организованного пограничниками преследования удалось задержать нарушителя уже на территории Украины.

После задержания стало понятно такое поведение водителя: управлял автомобилем 53-летний гражданин РФ в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, водитель задержанного автомобиля ВАЗ-2107 и в российском пункте пропуска «Грайворон» также не остановился по требованию пограничников.

За незаконное пересечение государственной границы Украины, злостное неповиновение законным требованиям пограничников, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии на гражданина РФ Великописаревским районным судом Сумской области наложен административный штраф в размере 4 тысячи 285 гривень.