В Полтаве грабитель банка нарвался на кассира с горьким опытом

В Полтаве по горячим следам задержан мужчина, который пытался ограбить отделение «Ощадбанка».

Об этом журналистам сегодня сообщил начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

По его словам, днем 15 марта в отделение банка по улице Маршала Бирюзова зашел мужчина в черной шапочке, достал из кармана пистолет неустановленного образца и приказал кассиру отдать деньги.

«Шапка была сильно натянута на глаза. Маски на лице не было. Он приказал отдать деньги, но кассир не растерялась. На это отделение уже три раз совершается нападение - Два в этом году, и одно в прошлом. Кассир нажала «тревожную» кнопку. В зал вышел охранник. У него нет оружия. Если бы банк охраняли милиционеры, то задержали нападающего на месте. А так нападающий еще и стрелял два раза и начал убегать. Охранник побежал за ним. В этот момент к преследованию подключилась и милиция. По горячим следам нападающий был задержан», - сказал Ю.СУЛАЕВ.

Им оказался ранее судимый 41-летний житель Полтавы.

По данному факту возбуждено уголовное дело за разбой.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября 2009 г. генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО обязал своих подчиненных до 1 декабря проверить наличие в банковских учреждениях систем охраны и возбудить уголовные дела в случае их отсутствия против руководителей банков за служебную халатность.

Тогдашний министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО поддержал инициативу генпрокурора. 19 ноября в Донецке Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что в массовых ограблениях банков в Украине в первую очередь виновны банкиры. По его словам, банкиры «уже открыто заявляют, что не будут никоим образом оплачивать видеосистемы наблюдения или другие предупредительные мероприятия, то есть они считают, что сумма украденного не так уж и велика по сравнению с той суммой, которую нужно вложить в безопасность».

15 декабря начальник ГСО при МВД Украины Виталий ГРИЦАК заявил, что, несмотря на ограбления финансовых учреждений, которые в последнее время участились, банкиры не спешат заключать соглашения на охрану с Государственной службой охраны при МВД Украины.

В.ГРИЦАК предположил, что, возможно, на это влияет и мировой экономический кризис, и тот факт, что охранные услуги ГСО, в отличие от частных охранных структур, стоят дороже, поскольку первые находятся на льготной системе налогообложения.

В то же время, по словам В.ГРИЦАКА, качество подготовки и оснащения, а также реагирование на тревожные вызовы в ГСО - на порядок выше.