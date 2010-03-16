Шуфрич пообещал первый медицинский вертолет Харькову

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ пообещал, что первый медицинский вертолет, который прибудет в Украину, будет передан Харьковской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, по словам заместителя городского председателя Харькова, директора Департамента здравоохранения и социальных вопросов Игоря ШУРМЫ, он разговаривал с Н.ШУФРИЧЕМ сразу после назначения нового состава Кабинета министров Украины, и во время беседы министр дал такое обещание.

«Я разговаривал с министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестором ШУФРИЧЕМ, и он пообещал, что первый медицинский вертолет, который прибудет в Украину, будет передан в Харьковскую область», – сказал И.ШУРМА.

«Этот вертолет, – отметил он, – поможет в утверждении единого медицинского пространства, поскольку в основном он будет доставлять в больницу скорой и неотложной помощи людей из районов области».