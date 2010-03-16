Японцы разработали мобильные рингтоны, избавляющие от похмелья

Рингтоны, которые могут решать ежедневные проблемы потребителей, включая избавление от похмелья, стали хитом продаж в Японии.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на газету Sun, созданные учеными мелодии обладают уникальными свойствами и могут улучшать настроение и устранять бессонницу.

«Целительные» рингтоны были разработаны учеными совместно с корпорацией Matsumi Suzuki.