Японцы разработали мобильные рингтоны, избавляющие от похмелья
02:19, 16 марта 2010Общество
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Рингтоны, которые могут решать ежедневные проблемы потребителей, включая избавление от похмелья, стали хитом продаж в Японии.
Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на газету Sun, созданные учеными мелодии обладают уникальными свойствами и могут улучшать настроение и устранять бессонницу.
«Целительные» рингтоны были разработаны учеными совместно с корпорацией Matsumi Suzuki.
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