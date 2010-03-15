Украина приняла на вооружение два российских самолета

На вооружение украинской армии принят учебно-боевой самолет Су-25УБМ1 и боевой самолет Су-25М1. Соответствующий приказ подписал министр обороны, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Функция службы обеспечения учебно-боевыми и боевыми самолетами Су-25УБМ1 и Су-25М1 возложена на командование Воздушных сил.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, в результате модернизации, которая проводилась на украинских предприятиях, достигнуто улучшение боевой эффективности самолетов за счет повышения точности применения бомбардировочного, ракетного и артиллерийского вооружения.

В Минобороны отмечают, что принятие на вооружение этих модернизированных самолетов будет способствовать совершенствованию подготовки летчиков в соответствии с современными требованиями, а также повысит боевую эффективность штурмовой авиации украинских Воздушных сил.

Двухместный учебно-боевой Су-25УБМ1 предназначен для летно-тактической подготовки летчиков в боевых подразделениях. Су-25УБМ1 - модернизируемый серийный самолет Су-25УБ с новым установленным и доработанным оборудованием.

Боевой самолет Су-25М1 - модернизация серийного самолета Су-25 и имеет аналогичные тактико-технические, эксплуатационные и другие характеристики.