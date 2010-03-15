В Украину из Италии выслали обвиянемого в аварии

В Украину из Италии экстрадирован житель Винницкой области, подозреваемый в совершении преступлений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, 26-летний житель Немировского района в 2002 году был приговорен к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года за хищение автомобиля со стройки, где работал рабочим.

Через четыре года в Виннице он совершил дорожно-транспортное происшествие, врезавшись на мотоцикле в автомобиль. Пассажир мотоцикла получил тяжелые телесные повреждения. Оставив знакомого на дороге без помощи, виновник аварии скрылся.

После этого разыскиваемый почти три года находился в Италии, где проживала его мать. Он жил в городе Местре вблизи Венеции. В июне прошлого года его остановили на улице полицейские для проверки документов. Украинец назвался настоящим именем, которое значилось в базах Интерпола. Его задержали, а в марте экстрадировали в Украину.

Кроме того, на днях в Милане был задержан 19-летний винничанин, который разыскивался правоохранительными органами с октября прошлого года за хулиганство. Вместе с другом он напал на прохожего и жестоко его избил. Пока будет продолжаться процедура оформления экстрадиции, задержанный будет находиться под арестом.