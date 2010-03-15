Во Львове и Луцке - бунты против Табачника

Сегодня во Львове студенты высших учебных заведений и представители молодежных организаций провели акцию под названием «АнтиТабачная кампания», требуя освобождения от должности министра образования и науки Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади возле памятника Ивану Франко, напротив центрального корпуса Львовского национального университета имени Ивана Франко, были развернуты плакаты с надписями «Ні заТабаченню освіти», «Проти русифікації, корупції, перепису історії», «Табачник – україножер» и установлен символический «Пункт приема советской макулатуры», где проводился сбор на макулатуру книг по истории СССР и КПСС, произведений Ленина и тому подобное.

«Предварительно мы планировали акцию по сжиганию этой пропагандистской литературы, однако решили ее не проводить. Тот же ТАБАЧНИК сравнивает галичан с нацистами, а сжигание – это нацистский метод борьбы. Мы сдадим книг на макулатуру. Возможно, из них выйдут хорошие украинские учебники», - отметил в комментарии журналистам председатель Львовской областной организации Молодежного националистического конгресса Андрей БЕНЬ.

Как отметили организаторы, это был первый этап «АнтиТабачной кампании» во Львове, и они намерены продолжать акции до освобождения Д.ТАБАЧНИКА от должности министра образования «и назначения на его место настоящего специалиста».

А в Луцке стартовала молодежная кампания «Табачник – пішов геть!».

Как передает корреспондент УНИАН, о ее начале объявили сегодня на пресс-конференции активисты ВМГО «Национальный Альянс», которые и выступили инициаторами акции.

В заявлении Волынской областной организации «Национальный Альянс», в частности, говорится, что министр образования и науки «Дмитрий ТАБАЧНИК как инициатор движения „За нейтральную, внеблоковую Украину!” сделал достаточно много, чтобы на соответствующем уровне популяризировать российское направление политики и нивелировать идею евроинтеграции Украины...». Инициаторы акции призвали всех «начать сопротивление и заставить власть отказаться от попыток украинофобской ревизии образования, в частности посредством назначение министром ТАБАЧНИКА».

Как заявил на пресс-конференции член совета ВМГО «Национальный Альянс» Павел ДАНИЛЬЧУК, на 17 марта запланирован очередной этап акции – пикетирование в Киеве здания Министерства образования и науки.

В Луцке молодежь проведет аналогичную акцию под стенами управления образования и науки и Волынского национального университета имени Леси Украинки.

По словам П.ДАНИЛЬЧУКА, в случае, если Д.ТАБАЧНИКА не уволят, молодежь и интеллигенция будут переходить к более радикальным шагам – голодовке.