Россияне хотят установить ручное управление украинскими облгазами?

Менеджмент российских «Комплексных энергетических систем» пытается установить контроль над газораспределительными предприятиями в Украине. Об этом пишет сегодня газете «Дело»в статье «В украинском газовом хозяйстве назревает переворот».

Как отмечает издание, компания «Газэкс-Украина», осуществлявшая координацию корпоративного управления пятью крупными газораспределительными предприятиями, оказалась в центре корпоративного скандала. В прошлый четверг, 11 марта, от имени российской компании «Газэкс» было разослано сообщение, что собрание участников ООО «Газекс-Украина» приняло решение об отстранении от исполнения служебных обязанностей генерального директора «Газэкс-Украина» Виталия ДЕМЬЯНЮКА. Там же сообщалось о назначении исполняющим обязанности Александра ОЛЬХОВИКА, который ранее работал заместителем генерального директора компании.

В.ДЕМЬЯНЮК назвал действия менеджмента российских компаний попыткой рейдерского захвата, главным действующим лицом которого выступает президент ООО «Комплексные энергетические системы» Михаил СЛОБОДИН. Цель российского менеджера - сменить руководство «Газэкс-Украина» и таким образом установить оперативный контроль над работой пяти крупных газораспределительных предприятий промышленных регионов Восточной Украины: ОАО «Харьковгоргаз», ОАО «Харьковгаз», ОАО «Криворожгаз», ОАО «Днепрогаз» и ОАО «Донецкгоргаз». При этом газета отмечает, что «Газэкс-Украина» выполнял функции члена и секретаря наблюдательного совета этих предприятий, связанные с организацией работы, подготовкой решений, консолидацией мнений наблюдательных советов.

А.ОЛЬХОВИК общаться с журналистами отказался.

По данным «Газэкс-Украина», учредителями компании выступает кипрская компания Narell Enterprises Ltd, владеет 99,9956% уставного фонда и принадлежит одному частному лицу. Формально ни «Комплексные энергетические системы», ни ее российская «дочка» «Газэкс» не имеют к украинской компании никакого отношения. Тем не менее, менеджмент российских компаний заявляет свои права на активы в Украине. Пикантность ситуации заключается в том, что газораспределяющие предприятия являются стратегическими объектами и в то же время находятся под управлением оффшоров, пишет «Дело».

Издание отмечает, что попытки установить ручное управление облгазами россияне предпринимали и раньше. Например, в начале этого года по указанию президента «Комплексные энергетические системы» М.СЛОБОДИНА в Украину для проведения «аудита» газораспределительных организаций прибыла «группа специалистов», которые потребовали доступа на режимные объекты, куда, согласно постановлению Кабмина, допуск лиц ограничен. Не сумев доказать свои официальные полномочия, ревизоры получили отказ в допуске на предприятие. Сегодня ситуация повторяется.

В России «Комплексные энергетические системы» и «Газэкс» также работают через оффшоры. Получив контроль над предприятиями электроэнергетики и газораспределения, компании, зарегистрированные на Кипре, отказались выполнять свои инвестиционные обязательства, что стало причиной осложнений взаимоотношений с властями. Недавно премьер-министр России Владимир ПУТИН публично обвинил руководство «Комплексных энергетических систем» в невыполнении инвестиционных обязательств. Претензии к компании есть и у министра энергетики Сергея ШМАТКО, который назвал «Комплексные энергетические системы» «одним из проблемных инвесторов, который не выполняет своих инвестиционных обязательств». Из общей суммы обязательств в 165 млрд. руб. компания привлекла только 12 млрд. руб.

Не исключено, что в ближайшее время российских инвесторов с кипрской пропиской ждут осложнения и в Украине. По мнению участников рынка, если будет доказано, что российская компания контролирует пять крупных газораспределительных организаций, это может стать поводом для разбирательств со стороны Антимонопольного комитета.