Председателя райгосадминистрации поймали на взятке 1,37 миллиона
11:28, 15 марта 2010Общество
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Аппетиты в Киевской области
В Киевской области разоблачен председатель одной из районных государственных администраций и начальник районного отдела земельных ресурсов, которые требовали и получили 1,37 млн. грн. взятки.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Должностные лица получили взятку от представителя одного из районных сельскохозяйственных предприятий за содействие в выделении предприятию 30 га земли.
Взяточники задержаны. Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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