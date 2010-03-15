Председателя райгосадминистрации поймали на взятке 1,37 миллиона

В Киевской области разоблачен председатель одной из районных государственных администраций и начальник районного отдела земельных ресурсов, которые требовали и получили 1,37 млн. грн. взятки.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Должностные лица получили взятку от представителя одного из районных сельскохозяйственных предприятий за содействие в выделении предприятию 30 га земли.

Взяточники задержаны. Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.