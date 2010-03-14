В поезде Одесса-Хмельницкий дотла сгорели два вагона

В поезде Одесса-Хмельницкий сгорели два вагона, сообщает сайт Комсомольской правды в Украине. Пожар произошел в воскресенье, 14 марта, в пассажирском поезде, следующем по маршруту Одесса-Хмельницкий. Два вагона сгорели дотла. По информации пассажиров, возгорание произошло около 15:00, через несколько часов после отправления из Одессы.

Поезд остановили, сгоревшие вагоны отсоединили от состава. На место инцидента прибыли пожарные расчеты и сотрудники МЧС.

Пассажиров доставили к ближайшей станции Ивановка. Информации о пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стал брошенный в тамбуре окурок.