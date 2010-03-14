Неделя французской культуры начинается в Луганске

В Луганске 15 марта начинается Неделя французской культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках Недели запланированы мастер-классы для преподавателей французского языка, международный конкурс любителей французского языка, концерт французских исполнителей, кинофестиваль франкоязычных фильмов. Завершится Неделя "Вечерами французского кино".

Как сообщил во время пресс-конференции, посвященной открытию Недели франкофонии в Луганске, координатор Альянс Франсез в Украине при Посольстве Франции в Украине Оливье ОРТИЗ, на сегодня в состав франкоязычного содружества входят 56 государств - членов Международной Организации Франкофонии, а также 14 стран-наблюдателей. Украина - одна из стран-наблюдателей, что является первым шагом для того, чтобы стать членом МОФ.

По словам О.ОРТИЗА, в Украине, и в частности в Луганской области, растет количество иностранных студентов, в том числе франкоязычных. Он отметил, что цель организации - не просто поддерживать французский язык во многих странах мира, но и помогать им развивать их языки и культуры.

Так, в рамках Французской Недели в Луганске, жители города и области смогут познакомиться со многими франкоязычными культурами, их традициями.