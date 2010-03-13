На госпредприятии Укроборонсервис взрывались боеприпасы

Сегодня днем приблизительно в 15:15 в Хмельницком районе одноименной области вблизи села Гузевицы произошел пожар, который повлек детонацию боеприпасов на территории государственного предприятия Укроборонсервис, в результате чего легкие ранения ноги получил один из сотрудников.

Об этом УНИАН сообщили в МЧС Украины.

По данным собеседника агентства, который не уточнил, где именно произошел пожар (на складе, или в каком-то другом месте), здетонировали снаряды малого калибра разрывного действия, которые используют в военной авиации.

В 16:10 пожар было ликвидировано с помощью 50 работников МЧС и 11 единиц специальной техники. Сейчас на месте события работают подразделения МЧС и правоохранительных органов.

Угрозы населенному пункту не существует.