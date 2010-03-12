Киев ведет переговоры с ЕБРР об увеличении кредита на транспорт

Киевская горгосадминистрация ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития об увеличении кредита на развитие транспортной сферы до 40-50 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя КГГА Валерий МИРОНОВ.

«ЕБРР готов виделить нам от 40 до 50 млн. евро на закупку подвижного состава. Сейчас есть маленькие неувязки между финановым управлением Киева и ЕБРР по поводу того, что тот договор, который предлагает нам ЕБРР, он не совсем соответствует украинскому законодательству. Потому сейчас ведутся переговоры, чтобы утрясти эти моменты», - сообщил В.МИРОНОВ.

«Я думаю, в ближайшие недели две-три, скорее всего, после принятия бюджета мы выйдем на эти договоренности», - прогнозирует он.

Как сообщал УНИАН. 31 октября 2008 года власти Киева и ЕБРР заключили кредитное соглашение о выделении 30 млн. евро коммунальному предприятию «Киевдорсервис» на развитие транспортной инфраструктуры столицы.