Янукович назначил первого заместителя председателя СБУ

Владимир Химей возглавлял департамент

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 305/2010 назначил Владимира ХИМЕЯ первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Документ размещен на официальном сайте главы государства. Другим своим указом № 304/2010 В.ЯНУКОВИЧ освободил В.ХИМЕЯ от должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий Службы безопасности Украины.

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