Янукович назначил первого заместителя председателя СБУ
21:03, 11 марта 2010Общество
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Владимир Химей возглавлял департамент
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 305/2010 назначил Владимира ХИМЕЯ первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.
Документ размещен на официальном сайте главы государства.
Другим своим указом № 304/2010 В.ЯНУКОВИЧ освободил В.ХИМЕЯ от должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий Службы безопасности Украины.
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