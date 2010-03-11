Взорвался автомобиль гендиректора заповедника «Хортица»

В Запорожье при неустановленных обстоятельствах взорвался автомобиль генерального директора Национального заповедника "Остров Хортица" Максима ОСТАПЕНКО.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, взрыв произошел 10 марта около 19.20 в Орджоникидзевском районе Запорожья - возле дома, где проживет М.ОСТАПЕНКО.

"По словам самого М.ОСТАПЕНКО, около 19.20 он услышал громкий хлопок, после чего сработала сигнализация его автомобиля. Выбежав на улицу, М.ОСТАПЕНКО увидел, что автомобиль горит, попытался его потушить, но безрезультатно", - сообщили в милиции.

Причина произошедшего экспертами, выезжавшими на место происшествия, пока однозначно не установлена. Уголовное дело на данный момент не возбуждено, так как пока нет оснований квалифицировать случившееся как поджог либо подрыв.

В результате происшествия никто не пострадал. По неофициальным данным сгорел также припаркованный рядом с джипом "Мицубиши" М.ОСТАПЕНКО автомобиль его соседа.

Сам М.ОСТАПЕНКО не исключает, что случившееся может быть связано с его профессиональной деятельностью, как и произошедший ранее пожар в его гараже.

Решается вопрос о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, Национальный заповедник "Остров Хортица" в последнее время неоднократно оказывался в эпицентре скандалов, связанных с захватами земельных участков на территории Хортицы. Сам М.ОСТАПЕНКО сейчас проходит по уголовному делу, возбужденному по факту избиения на Хортице всадниками двух граждан, которые якобы намеревались рыбачить на заповедной территории.