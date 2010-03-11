Янукович примет участие в совещании о противодействии преступности

12 марта в 10.00 с участием Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО проведет координационное совещание руководителей правоохранительных органов Украины о состоянии противодействия преступности и коррупции в государстве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

На совещание приглашены секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА, председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО, председатели профильных Комитетов Верховной Рады Сергей КИВАЛОВ, Игорь КАЛЕТНИК и Виктор ШВЕЦ.

В заседании примут участие руководители Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Государственной таможенной службы, Государственной налоговой администрации, Государственной пограничной службы, Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, руководители центрального аппарата Генеральной прокуратуры и прокуроры областного уровня.

Аккредитация журналистов и представителей средств массовой информации проводится до 16-и часов 11 марта 2010 года по телефонам: 288-87-61, 200-78-56.