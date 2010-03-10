Обманутые инвесторы «Элита-центр» не согласны с решением суда, который оставил без рассмотрения гражданские иски потерпевших инвесторов к Киевской городской государственной администрации.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе Общественной организации «Центр правозахисту», защищающей интересы пострадавших от аферы строительных организаций «Элита-центр».

В пресс-релизе отмечается, что 9 марта 2010 года Подольский райсуд Киева приговорил одного из обвиняемых по делу «Элита-центр» Андрея ТЕРЕНТЬЕВА к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по статье «служебная халатность». Суд также обязал его вернуть 800 потерпевшим сумму, которая указывалась в договоре.

При этом суд оставил без рассмотрения гражданские иски потерпевших инвесторов к Киевской городской государственной администрации.

«Потерпевшие удивлены решением суда, который, признав вину А.ТЕРЕНТЬЕВА, не признал вину городской власти, своей бездеятельностью позволявшей аферистам безнаказанно обманывать киевлян и присваивать деньги инвесторов», - заявил председатель правления ОО «Центр правозахисту» Юрий ФЕДОРЕНКО, комментируя решение суда.

«По сути, суд возложил обязанность возмещения ущерба от аферы на гражданина А.ТЕРЕНТЬЕВА, одновременно освободив на данном этапе от таких обязанностей КГГА, которая допустила аферу «Элита-центр», - объяснил Ю.ФЕДОРЕНКО.

По его мнению, такое решение суда тем более непонятно после того, как Генеральная прокуратура после длительных расследований возбудила уголовное дело против чиновников КГГА, которые разрешили деятельность «Элита-центр».

«Данное решение Подольского суда фактически освобождает на данном этапе Киевскую горадминистрацию от необходимости помогать всем обманутым инвесторам», - подчеркнул Ю.ФЕДОРЕНКО.

«Сегодня десятки тысяч граждан оказались в ситуации инвесторов «Элита-центр, но чиновники пытались решить проблему обманутых инвесторов полумерами», - подчеркнул Ю.ФЕДОРЕНКО.

По его словам, до решения суда пострадавшие надеялись, что суд заставит власть взяться за проблему всерьез.

«Однако получилось наоборот. Теперь решение проблемы компенсации потерпевшим жилья для КГГА переходит из плоскости необходимости в плоскость благотворительности: есть добрая воля – помогу, нет доброй воли – не помогу», - отметил Ю.ФЕДОРЕНКО.

Он сообщил, что пострадавшие обязательно будут подавать апелляцию на решение суда. «Мы не оставим решение суда в таком виде», - пообещал Ю.ФЕДОРЕНКО.

В пресс-релизе отмечается, что 27 ноября 2008 года Апелляционный административный суд г. Киева признал противоправным бездеятельность Киевской городской госадминистрации по недопущению аферы «Элита-центр». Иск был подан потерпевшими от деятельности аферистов группы компаний «Элита-центр». Потерпевшие требовали признать вину городских властей Киева, которые, по их мнению, не предприняли должных мер для предотвращения крупнейшей аферы на строительном рынке Украины.

Ранее Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 367 УК Украины по факту служебной халатности должностных лиц КГГА.

Суд над А.ТЕРЕНТЬЕВЫМ длился более 3 лет. Чтение приговора заняло 6 дней.

Ранее, государственный обвинитель просил суд вынести наказание А.ТЕРЕНТЬЕВУ в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

По данным МВД, в результате строительной аферы «Элита-Центр», которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1760 человек.

16 марта 2009 года Шевченковский райсуд Киева приговорил одного из учредителей ГИСК «Элита-Центр» Игоря ЦЫГАНКА к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

С 25 января 2010 года в Печерском районном суде Киева проходит слушание уголовного дела Александра ВОЛКОНСКОГО (ШАХОВА) – главного организатора аферы «Элита-центр».

Еще один фигурант аферы «Элита-центр» - гражданин ШЕСТАК - находиться в розыске.