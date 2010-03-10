К ответственности привлечены 285 сотрудников СИЗО и колоний

В Запорожской области органами прокуратуры за нарушения законодательства к ответственности привлечены 285 сотрудников следственных изоляторов и колоний для содержания осужденных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель прокурора Запорожской области Анатолий ЕРЕМИН.

По его словам, "осуществляя надзор на состоянием законности в учреждениях и органах исполнения уголовных наказаний, прокуроры выявили 654 нарушения требований законодательства во время исполнения уголовных наказаний, из которых 432 были допущены в исправительных колониях и 41 - в следственных изоляторах. За нарушения законодательства к ответственности привлечены 393 сотрудника органов и учреждений исполнения уголовных наказаний из которых 248 - сотрудники исправительных колоний и 37 - сотрудники СИЗО".

По словам А.ЕРЕМИНА, в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено также 10 сотрудников учреждений системы исполнения наказаний, совершивших правонарушения с признаками коррупции.

"8 подобных правонарушений связаны с поддержанием с осужденными неслужебных отношений, 2 случая - с предоставлением преимуществ юрлицам, в частности при передаче им госимущества, находящегося на балансе исправительных учреждений", - констатировал А.ЕРЕМИН.