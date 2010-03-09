Глава МВФ призвал мир готовиться к следующему кризису

Миру нужно готовиться к следующему экономическому кризису, несмотря на начавшееся восстановление мировой экономики. Такое мнение, как пишет РБК, высказал сегодня глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан, выступая в университете Йоханнесбурга перед студентами, изучающими бизнес.

По его словам, из-за начавшегося восстановления лидеры стран могут ослабить меры по проведению экономических реформ, в том числе в области регулирования и надзора за финансовыми рынками, что приведет к новому кризису.

Глава фонда подчеркнул, что не может предсказать сроки и природу следующего кризиса, однако выразил уверенность, что он неизбежен, передает Associated Press.

Говоря о китайской валюте, Доминик Стросс-Кан отметил, что юань "по-прежнему очень сильно недооценен", однако концентрация местных властей преимущественно на росте экономики может привести к изменениям курса национальной валюты "в ближайшие месяцы". "Кризис стал для китайской экономики импульсом для перехода к более традиционной модели экономического роста", - считает глава МВФ.

"Огромным изменением в мировой экономике" директор-распорядитель фонда назвал и рост уровня сбережений в США, который должен способствовать урегулированию структурных дисбалансов между Азией и США. Тем не менее, по мнению Д.Стросс-Кана, КНР и другие развивающиеся страны все еще очень далеки от того, чтобы перехватить у Штатов статус главного локомотива мировой экономики. "Не получится заменить американских потребителей азиатскими всего за несколько недель. Вам не изменить курс большого корабля, подобного этому, за одну ночь", - добавил Доминик Стросс-Кан.