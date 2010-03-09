Польский фондовый рынок закончил день 0,7% ростом

Главный индекс Варшавского фондового рынка WIG20 закончил первый день торгов новой недели на уровне 2406,55 пунктов, что на 0,72% выше закрытия в пятницу.

Как передает кореспондент УНИАН, другие индексы также закончили день в зеленой зоне.

Индекс общего рынка WIG вырос на 0,65%, sWIG80 на 0,13%, mWIG40 на 0,27%.

Обьем торгов составил около 450 млн долларов.

Как сообщал УНИАН, WIG20 закончил первую неделю марта рекордным ростом, который позволил ему выбиться выше уровня до рекордоного 8% обвала в начале февраля.

Справка. Прошлая неделя стала первой с начала года, когда индекс WIG20 непрерывно увеличивался изо дня в день. В прошлом году, когда индекс в феврале отбился от дна на уровне около 1,3 тыс пунктов, «голубые фишки» в Польше подорожали на 33%.