СБУ обезвредила наркогруппировку на Прикарпатье

Сотрудниками Управления СБУ в Ивано-Франковской области вместе с сотрудниками УСБУ в Житомирской области обезвредили наркогруппировку с устоявшимися межрегиональными связями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Ивано-Франковские области. Согласно их информации, сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и бойцами спецподразделения “А” УСБУ в Ивано-Франковской области в ночь с 5 на 6 марта в результате спецоперации задержали “на горячем” четырех членов межрегиональной группировки, которая в течение длительного времени занималась приобретением, хранением, перевозкой и пересылкой с целью сбыта и сбытом наркотических веществ.

Свою преступную деятельность двое жителей города Ивано-Франковска 1976 и 1980 гг. рождения, и двое уроженцев Донецкой области, которые проживали в городе Ивано-Франковске в наемной квартире, начали осенью 2009 года. Тогда житель Ивано-Франковска 1976 года рождения создал группировку, в которую завербовал трех других граждан. Совместно они разработали план преступных действий по приобретению, хранению, перевозке и пересылке с целью сбыта и сбыта наркотических и психотропных веществ. Были определены конкретные функции каждого из соучастников в группе, которые по указанию руководителя группы подыскивали “дилеров” среди жителей Ивано-Франковска, Киева и Житомира и сбывали им наркотические вещества, а полученные средства распределяли между собой.

Наркодельцы задержаны во время последней попытки продать партию психотропных веществ на сумму 10 тысяч гривен. Таблетки с содержанием психотропного вещества наркодельцы прятали в корпус от DVD-проигрывателя, который поездом передали заказчику. Часть сотрудников СБУ во время движения поезда изымала психотропные вещества, в то время как бойцы спецподразделения “А” задерживали наркодельцов, которые пытались скрыться с места происшествия на автомобиле. В результате проведенных обысков изъяты таблетки “экстази”, 5 разных наименований психотропных веществ в большом количестве, газовый пистолет, переделанный под спецсредство травматического действия.

Управлением СБУ в Ивано-Франковской области по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и пересылки с целью сбыта и сбыта психотропных веществ, совершенного организованной группой, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 УК Украины, возбуждено уголовное дело. В пресс-группе отмечают, что данный вид преступления квалифицируется законодательством как особо тяжкий, и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Материалы дела по подследственности переданы в ГУБОП УМВД в области. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для членов группировки. Продолжаются следственные действия.