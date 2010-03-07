Православные отмечают Крестопоклонное воскресенье

Православная церковь сегодня отмечает середину Великого Поста - Крестопоклонное воскресенье.

Начало традиции поклонения Кресту было положено во времена первых христиан, когда на Крестопоклонную неделю в Константинополе выносился подлинный Крест, на котором был распят Христос. По преданию, величайшая христианская святыня была найдена императрицей Еленой в Иерусалиме. Во времена крестовых походов в XIII веке святыня пропала.

Ныне во всех православных храмах Крест выносится для поклонения, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Христа воодушевить и укрепить постящихся к продолжению поста.

Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются "крестопоклонными".

Крест пребывает в центре храма для поклонения в течение недели до пятницы, и перед Литургией вносится обратно в алтарь.

Как сообщалось, Великий пост начался в этом году 15 февраля и продлится до 4 апреля - праздника Воскресения Христова.