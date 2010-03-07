Букмекеры принимают последние ставки на победителей "Оскара"

Букмекерские конторы принимают последние ставки на церемонию вручения наград Американской академии киноискусств, до начала которой остаются считанные часы, передает корреспондент РИА Новости.

Меньше всех рискуют - и выигрывают - те, кто ставят на Джеффа Бриджеса и Сандру Буллок как лучших актеров 2009 года, свидетельствуют результаты сайта Easy odds, разместившего данные 13 ведущих букмекерских контор, пока открытых для ставок.

Бриджес, сыгравший в фильме "Сумасшедшее сердце" опустившегося музыканта, которого сумела возродить только любовь, был неизменным фаворитом на всех церемониях, предшествовавших "Оскару". Осыпана наградами и Сандра Буллок за роль в фильме "Невидимая сторона".

В ставках на лучший фильм единства нет, инвестиции распределились в основном между "Аватаром" Джеймса Кэмерона - 5/4 - и "Повелителем бури" Кэтрин Бигелоу - 6/5. Третьей по популярности ставок фигурирует лента "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино, обещающая 15-кратный выигрыш в случае его победы.

Меньше всего шансов на победу американцы дают фильму "Серьезный человек" братьев Коэн. Зато в случае его победы на каждый поставленный доллар "отломится" 200 долларов.

Никто не сомневается в том, что золотую статуэтку "Оскар" за визуальные эффекты получит блокбастер "Аватар". Фильм, бюджет которого превысил 220 миллионов долларов, перенес зрителей в удивительный мир планеты "Пандорра", установив мировой рекорд кассовых сборов.

Соответственно, на поставленный доллар больше двух центов выиграть не удастся.

Прогнозы, которые призваны сделать трехчасовое зрелище 82-й церемонии вручения главных наград в мире кино более захватывающим и азартным, можно разместить и на самом официальном сайте Академии киноискусств.

В Голливуде в воскресенье вечером состоится главное ежегодное событие мира кино - вручение золотых статуэток "Оскар" за самые выдающиеся достижения года.

Несмотря на то, что члены академии впервые к нынешней церемонии расширили список номинантов с пяти до 10 картин, большинство критиков предсказывают, что конкуренция за главный "Оскар" - лучший фильм - будет развиваться между двумя картинами - фантастическим боевиком "Аватар" и психологическим триллером об иракской войне "Повелитель бури".

Обе ленты фигурируют в девяти номинациях.