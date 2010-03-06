Янукович и Медведев взяли под патронат 200-летие Шевченко
00:02, 06 марта 2010Общество
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Об этом идет речь в совместном заявлении
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ взяли под патронат подготовку к празднованию 200-летия со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в совместном заявлении, которое сегодня подписали главы двух государств.
«Президенты Украины и России берут под свой патронат подготовку к празднованию в 2014 году 200-летия со дня рождения Т.Г.Шевченко», - говорится в совместном заявлении президентов.
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