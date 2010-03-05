О своем решении уйти заявил глава ГКЦБФР

Сергей ПЕТРАШКО заявил о своем решении уйти с должности председателя Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) в связи со сменой власти в Украине и прекращением деятельности правительства, которое назначило его на эту должность.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ГКЦБФР.

Как отмечается в сообщении, С.ПЕТРАШКО считает, что отставка в случае смены власти является нормальной европейской практикой и должна стать доброй традицией для украинских политиков и чиновников.

"Сергей ПЕТРАШКО подытожил, что за тот период времени, что он возглавлял Комиссию, был продолжен курс двух предыдущих составов Комиссии", - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины назначил С.ПЕТРАШКО председателем ГКЦБФР 3 июня 2009 года.