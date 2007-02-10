«Виагра» спасла жизнь израильской девочке

Лекарство от импотенции спасло жизнь новорожденной израильской девочке с тяжелым заболеванием легких, сообщает агентство «Курсор». Заручившись разрешением Минздрава Израиля, врачи больницы «Зив» в Цфате использовали для лечения страдающего тяжелой легочной гипертензией младенца «Виагру».

Легочная гипертензия, или повышенное артериальное давление в легких, приводит к тяжелой гипоксии – недостатку кислорода в тканях организма. Смертность детей с таким синдромом превышает 30%.

По словам сотрудника больницы «Зив» доктора Эммануэля Готфрида, до начала экспериментального лечения шансы ребенка на выживание расценивались как нулевые.

Решив, что иных способов спасти девочку нет, медики получили специальное разрешение Минздрава Израиля и начали вводить ей небольшие дозы лекарства от импотенции. Три недели спустя состояние девочки значительно улучшилось и в настоящее время ее жизнь находится вне опасности.

Как пояснил доктор Готфрид, основное действие силденафила цитрата (рабочего вещества «Виагры») основано на его способности расширять сосуды, причем механизм этого действия одинаков как в сосудах гениталий, так и в сосудах легких.

Медпортал