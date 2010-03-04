Янукович назначил замглавы Госуправления делами

Президент Украины провел кадровые назначения в Государственном управлении делами (ГУД).

Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте главы государства.

В частности, указом от 4 марта № 287/2010 Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ уволен с должности заместителя руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением, а указом № 288/2010 глава государства назначил Александра ОРДУ заместителем руководителя ГУД.

Справка. Александр Николаевич Орда родился в 1951 г. на Луганщине. В 1975 году окончил Донецкий государственный медицинский институт. В 1995-2003 гг. - начальник Управления здравоохранения Донецкой облгосадминистрации. В 2003-2007 гг. - замминистра, первый замминистра здравоохранения.