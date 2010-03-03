Зам генпрокурора хочет, как хохол, сперва пощупать

Заместитель генерального прокурора Украины, начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Виталий ЩЕТКИН не намерен менять состав следственных групп, расследующих дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и дело об отравлении бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН.

В.ЩЕТКИН подтвердил, что резонансные дела об отравлении В.ЮЩЕНКО и об убийстве Г.ГОНГАДЗЕ переданы в его управление для дальнейшего расследования.

«В составе следственных групп изменений не будет. Поскольку я сам не читал эти дела и, как говорят, хохол сначала пощупает, а затем выражает свою точку зрения. А что есть действительно решение генерального (прокурора Украины – УНИАН) передать мне эти дела – это действительно так», - сказал В.ЩЕТКИН.

Отвечая на вопрос, по каким причинам резонансные дела переданы в Главное следственное управление Генпрокуратуры, В.ЩЕТКИН сказал: «Не знаю, приказы начальства не обсуждаются».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, газета "Сегодня" со ссылкой на собственные источники, написала, что генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО 1 марта принял решение забрать наиболее резонансные дела у заместителя генпрокурора Николая ГОЛОМШИ, который занимался ими, и передать в Главное следственное управление, которое курирует другой заместитель генпрокурора, - В.ЩЕТКИН.