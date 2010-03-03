В Киеве бандиты ночью ворвались в дом бизнесмена

Ночью в Голосеевском районе столицы было совершено разбойное нападение на дом бизнесмена, вследствие чего неизвестные завладели большой суммой денег в гривнях и валюте.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, преступление было совершено около часа ночи.

Двое мужчин ворвались в дом и, угрожая хозяину и женщине, которая находилась в помещении, короткоствольным оружием, начали требовать деньги. Услышав отказ, нападающие избили деревянной палкой хозяина, связали его и женщину, после чего украли 60 тысяч долларов, 50 тысяч евро, 45 тысяч гривен, ювелирные изделия и исчезли.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.