Янукович решил, кто займется личным составом СБУ
02:53, 03 марта 2010Общество
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Указы на официальном сайте
Президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Александра ТАРАСОВСКОГО начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины.
Об этом говорится в Указе Президента на официальном сайте.
Указом №279/2010 Янукович освободил Николая Погребицкого с должности начальника Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины
Указом №280/2010 назначил на этот пост Александра Тарасовского.
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