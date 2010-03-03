Янукович решил, кто займется личным составом СБУ

Указы на официальном сайте

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Александра ТАРАСОВСКОГО начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины. Об этом говорится в Указе Президента на официальном сайте. Указом №279/2010 Янукович освободил Николая Погребицкого с должности начальника Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины Указом №280/2010 назначил на этот пост Александра Тарасовского.

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