Янукович решил, кто займется личным составом СБУ

02:53, 03 марта 2010
Общество
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Указы на официальном сайте

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Александра ТАРАСОВСКОГО начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в Указе Президента на официальном сайте.

Указом №279/2010 Янукович освободил Николая Погребицкого с должности начальника Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины

Указом №280/2010 назначил на этот пост Александра Тарасовского.

 

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