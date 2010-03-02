Кабмин намерен запретить приватизацию "Титана Украины"

Кабинет министров Украины предлагает внести Государственную холдинговую компанию “Титан Украины” в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее изменение к закону о перечне объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации, было одобрено на заседании Кабинета министров.

О принятии такого решения журналистам сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Согласно изменениям к законопроекту, ГХК “Титан Украины” принадлежит к объектам, которые обеспечивают жизнедеятельность государства в целом и поэтому не подлежит приватизации.

Законопроект также создает дополнительные правовые основания для недопущения принятия решений по реорганизации или реструктуризации предприятия без согласования с Кабинетом министров.

Справка УНИАН. В начале 2008 года премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поручила министерствам и ведомствам объединить государственные активы титановой отрасли с целью создания вертикально интегрированного холдинга от добычи сырья (Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК) до производства готовой продукции (ГАК "Титан", "Сумыхимпром" и Запорожский титаномагниевый комбинат).