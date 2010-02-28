Из-за наводнения закрыто движение на шести дорогах Луганщины

Из-за подъема уровня воды в реках остается ограниченным проезд легкового автотранспорта по автодорогам местного значения в Николаевской области и закрыто движение на шести дорогах в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.

В других областях Украины проезд обеспечен.

В частности, в Луганской области из-за подъема уровня воды на реках Айдар, Лугань и Евсуг закрыто движение на автодорогах Новопсковского, Новоайдарского, Старобельского, Славяносербского районов.

В Николаевской области ограничено движение легкового автотранспорта на автомобильных дорогах местного значения в границах заводи реки Ингул между селами Ингулка и Виноградовка Баштанского района, в результате подъема уровня воды (+175 см) и перелива через мосты.

По данным Минтранса, на зимнем содержании дорог работают 82 механизма и 138 рабочих.