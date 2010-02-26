Киевгаз сократил поставки газа на городские ТЭЦ

Газотранспортная компания ОАО «Киевгаз» в принудительном порядке сократила поставку природного газа на ТЭЦ Акционерной компании «Киевэнерго».

Об этом сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций "Киевэнерго" со ссылкой на председателя правления АК Эдуарда СОКОЛОВСКОГО.

«Снижение давления газа происходит постепенно, начиная с 23 февраля. Работая в таких условиях уже четвертый день, специалисты "Киевэнерго" прилагают значительные усилия, чтобы компания в полном объеме выполняла свои обязательства перед потребителями и условия подписанного ранее Меморандума», - сказал Э. СОКОЛОВСКИЙ.

В «Киевэнерго» отмечают, что сокращение давления газа на ТЭЦ «Киевэнерго» со стороны газоснабжающих организаций происходит вопреки подписанному осенью 2009 года между тремя сторонами - Киевэнерго, Киевской городской госадминистрацией и НАК «Нафтогаз Украины» - Меморандуму, который должен гарантировать стабильность отопительного периода до весны 2010 года. Условиями Меморандума предусматривается, что "Киевэнерго" получает стабильные поставки газа в течение отопительного периода и рассчитывается за него пропорционально средствам, которые поступают от КГГА в счет компенсации разницы между действующими тарифами на тепло и стоимости его производства.

«Сокращение поставок газа происходит, в том числе, и для производства электрической энергии, за которую компания рассчитывается своевременно в стопроцентном объеме. Поэтому действия предприятий НАК "Нафтогаз" не только в одностороннем порядке нарушают условия Меморандума и ставят под угрозу его соблюдение, но и затрагивают интересы бизнеса компании в других направлениях деятельности. Ведь на ТЭЦ "Киевэнерго" тепловая и электрическая энергия производятся одновременно, что делает стоимость гигакалории для наших потребителей наименьшей в Украине », – добавил Э. СОКОЛОВСКИЙ.

АК «Киевэнерго» официальным письмом проинформировала Киевскую городскую госадминистрацию о сложившейся ситуации и попросила вмешаться в решение вопроса поставок газа на киевские ТЭЦ, т.к. Меморандум является трехсторонним.

Сейчас на ТЭЦ "Киевэнерго" в полной мере используется весь объем газа, который подается газоснабжающими организациями. Таким образом, потребители АК «Киевэнерго» получают тепловую энергию пропорционально уровню поставок газа.

«Киевэнерго» напоминает, что в прошлом отопительном сезоне из-за прекращения газоснабжения со стороны предприятий НАК "Нафтогаз" компании пришлось прекратить горячее водоснабжение, а позже и перейти на использование резервного топлива.

*** ТЭЦ-5 обеспечивает горячее водоснабжение и централизованное отопление 2877 жилых домов, 122 лечебных заведений, 117 детских садиков, 108 школ, 2117 ведомств в жилых массивах Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка, Березняки, Теремки.

ТЭЦ-6 обеспечивает горячее водоснабжение и централизованное отопление 2118 жилых домов, 62 лечебных заведений, 159 детских садиков, 125 школ, 1393 ведомств; в жилых массивах Троещина, Лесной, Воскресенка, Оболонь, Куреневка, Виноградарь, Подол.

Установленная электрическая мощность электростанций – 1200 МВт, тепловая мощность электростанций и котельных – 8,48 тыс. Гкал/год.