Депутаты Блока Кличко покинули сессию Киевсовета

Депутаты из фракции Блока Виталия Кличко покинули сессионный зал Киевсовета, обвинив секретаря горсовета Олеся ДОВГОГО в нарушении регламента.

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения вопросов повестки дня, которые касаются собственности и земли, депутат из фракции Блока Кличко Наталия НОВАК взяла слово и заявила, что О.ДОВГИЙ ведет «политику двойных стандартов» и что в сессионном зале установлена «диктатура большинства». Она назвала «шабашем» сегодняшнее заседание сессии столичного совета и заявила, что фракция Блока Кличко покидает зал.

В ответ О.ДОВГИЙ пожелал депутатам от Блока Кличко хорошего вечера и, обращаясь к остальным фракциям, сказал, что теперь они получили возможность спокойно поработать.

Как сообщал УНИАН, утром лидер фракции Виталий КЛИЧКО заявил, что на сессии в очередной раз запланировано рассмотреть вопрос о передаче столичной земли. Он обратил внимание на один из пунктов повестки дня, которым предусмотрено передать в частную собственность 234 земельных участка лишь в Голосеевском районе, где, по его словам, лес первой категории.

Кроме того, около двух часов В.КЛИЧКО настаивал на рассмотрении депутатами проекта решения об отмене приватизации помещений Житнего и Владимирского рынков. В то же время большинство депутатов не поддержали это предложение, и назначили на 2 марта отдельное заседание по рассмотрению вопроса приватизации рынков.

Работники Владимирского и Житнего рынков с утра и до 19 часов пикетировали мэрию в ожидании решения об отмене приватизации помещений рынков.