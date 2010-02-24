Ющенко принял отставку главы Секретариата и пресс-секретаря

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял отставку Веры УЛЬЯНЧЕНКО с должности главы Секретариата Президента.

Текст соответствующего указа от 24 февраля размещен на официальном сайте Президента.

“В соответствии со статьей 31 Закона Украины «О государственной службе» принять отставку главы Секретариата Президента Украины УЛЬЯНЧЕНКО Веры Ивановны”, - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, В.УЛЬЯНЧЕНКО подала в отставку 23 февраля.

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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял отставку пресс-секретаря главы государства Ирины ВАННИКОВОЙ.

Текст соответствующего указа от 24 февраля размещен на официальном сайте Президента.

Отставка принята в соответствии со статьей 31 Закона Украины «О государственной службе», отмечается в указе.

Как сообщал УНИАН, И.ВАННИКОВА подала в отставку 23 февраля. Она была пресс-секретарем Президента В.ЮЩЕНКО с сентября 2006 года.