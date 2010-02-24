В Киевсовете давно ждали, когда рухнет памятник основателям Киева

15:25, 24 февраля 2010
Общество
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Ремонт обойдется в 2 миллиона

В Киеве обрушился памятник основателям городаПредседатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявляет, что памятник-ладья с Кием, Щеком, Хоривом и Лыбидью на Набережной Днепра, который 28 лет считается одним из визуальных символов столицы, разрушился из-за ветхости конструкции.

Об этом говорится в комментарии А.БРИГИНЦА, переданном УНИАН.

В связи с распространенными сообщениями, в которых говориться, что никакого обвала не произошло, а памятник снят на плановый ремонт, депутат сказал: «На самом деле разрушение памятника таки произошло, но демонтаж памятника все же можно назвать плановым».

По словам А.БРИГИНЦА, только за последние годы скульптурная композиция серьезно ремонтировалась 4 раза, и специалисты ожидали, что памятник вот-вот снова рухнет.

«Дело в том, что в свое время ЦК Компартии не поощряло сооружение «безидейных» памятников из цветного метала, и потому самую объемную часть композиции – ладью – сделали из бетона и обтянули медью. За годы бетон, находящийся в медной капсуле, потерял все свои несущие способности, превратившись в рыхлое вещество. И, как следствие, ладья раскололась», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Он считает, что в ближайшие 2-3 месяца необходимо сделать новую, теперь уже бронзовую ладью. По данным А.БРИГИНЦА, это обойдется городу приблизительно в 2 млн. грн.

«Надеюсь, этот процесс воссоздания исторического плавсредства смогут проконтролировать, к счастью, живые скульптор и архитектор памятника – Василий БОРОДАЙ и Николай ФЕЩЕНКО», - подчеркнул глава комиссии Киевсовета по культуре.

«Если историческая художественная справедливость восторжествует, и ладья станет, как и предполагалось, бронзовой, этот памятник, как и другие, аналогичные, будет стоять века. Сегодня же его полуразрушенное состояние символизирует то состояние города, в котором он оказался», - добавил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат сообщил, что завтра на сессии Киевсовета планирует огласить соответствующий депутатский запрос с требованием срочно выделить деньги на восстановление памятника.

Как сообщал УНИАН, разрушение памятника Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбеди заметили вечером 23 февраля. Выявлено, что обвалилась задняя часть лодки, на которой были установлены скульптуры основателей Киева. В результате этого завалились фигуры Щека и Хорива. В настоящее время разрушенную часть лодки накрыли защитной пленкой.

Столичная власть начала подготовительные работы по реставрации памятника основателям города. Восстановление памятника планируется завершить ко Дню города.

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