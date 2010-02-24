Кабмин утвердил порядок перерасчета за некачественные ЖКУ

Кабинет министров Украины своим постановлением №151 от 17 февраля т.г. утвердил порядок проведения перерасчета размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу в случае непредоставления их или предоставления не в полном объеме, снижения их качества.

Текст постановления опубликован на правительственном портале.

Согласно документу, в случае непредоставления услуг или предоставления их не в полном объеме, снижения их качества, в частности, отклонения их количественных и качественных показателей от нормативных, исполнитель проводит перерасчет размера платы за фактически предоставленные услуги путем уменьшения размера платы за предоставление услуг.

Исполнитель обязан провести на протяжении следующего за расчетным сроком месяца перерасчет размера платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) независимо от наличия задолженности за предоставленные услуги.

Документом установлено, что если предоставление услуг по централизованному отоплению началось позднее установленного срока или отопительный сезон досрочно завершился, а также при наличии перерывов в предоставлении услуг, превышающих 12 часов в сутки один раз в месяц, плата за услуги уменьшается на 3,3% от месячной платы за каждые сутки превышения допустимого срока отклонения от показателей.

Если фактическая температура в помещениях ниже норматива (допустимое отклонение – 12 часов в сутки один раз в месяц), то плата за теплоснабжение снижается на 5% за каждый градус отклонения от 18 до 12 градусов в жилых помещениях. При температуре в жилых помещениях ниже 12 градусов (в угловых комнатах – ниже 14 градусов) плата за централизованное отопление не взимается.

В случае перерыва в предоставлении услуг по централизованному снабжению холодной и горячей воды (допустимый срок отклонения – не более 6 часов в сутки при круглосуточном водоснабжении и не более 30% общего времени снабжения воды по графику (не более чем 2 раза в месяц) плата снижается на 3,3% месячной платы за каждые сутки превышения допустимого срока отклонения.

В случае несоответствия состава и свойств воды государственному стандарту питьевой воды, требованиям санитарного законодательства и разрешениям Госпотребстандарта плата снижается на 20% за весь срок несоответствия состава и свойств воды.