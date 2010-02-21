Сегодня в Лавре будут благодарить Бога за окончание выборов
05:20, 21 февраля 2010Общество
2314 0
В молебне примет участие Янукович
В воскресенье, 21 февраля, в Киево-Печерской Лавре будет отправлен Благодарственный молебен по случаю завершения президентской избирательной кампании в Украине.
Как сообщили УНИАН в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви, торжества возглавит предстоятель УПЦ митрополит ВЛАДИМИР.
В молебне примет участие новоизбранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.
Начало в 9:00.
Вход для прессы – по удостоверениям.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter