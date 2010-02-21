Сегодня в Лавре будут благодарить Бога за окончание выборов

05:20, 21 февраля 2010
Общество
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В молебне примет участие Янукович

В воскресенье, 21 февраля, в Киево-Печерской Лавре будет отправлен Благодарственный молебен по случаю завершения президентской избирательной кампании в Украине.

Как сообщили УНИАН в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви, торжества возглавит предстоятель УПЦ митрополит ВЛАДИМИР.

В молебне примет участие новоизбранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Начало в 9:00.

Вход для прессы – по удостоверениям.

 

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