Суд согласился вызвать свидетелями пятерых членов ЦИК

Коллегия судей Высшего административного суда Украины удовлетворила ходатайство представителей кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО о вызове в качестве свидетелей пятерых членов Центральной избирательной комиссии, которые имели особое мнение по поводу объявления результатов повторного голосования на президентских выборах 14 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, будут вызваны в качестве свидетелей члены ЦИК Валерий ШЕЛУДЬКО, Игорь ЖИДЕНКО, Юлия ШВЕЦ и заместители председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ и Андрей МАГЕРА.

В то же время суд отказался вызвать в качестве свидетелей 13 других человек, о которых говорилось в ходатайстве.