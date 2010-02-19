Жители Сум уже сутки сидят без воды

Город Сумы уже около суток остается без водоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, из-за аварии на очистительном коллекторе вода в городе отключена с 16.00 вчерашнего дня.

Купить воду в магазинах еще вчера вечером было сложно. Сейчас у немногочисленных уличных водонапорных колонок выискиваются очереди людей, которые набирают воду ведрами, в пластиковые бутылки и канистры.

По городу распространяются слухи, что водоснабжения не будет вплоть до понедельника, поэтому некоторые сумчане автомобилями выезжают в окружающие села по воду.

Сегодня на брифинге заместитель городского головы Сум Николай СОТНИК заявил, что ремонтные работы на водонапорном канализационном коллекторе, а, следовательно, и вода в квартирах сумчан, появится «сегодня около 14 часа плюс-минус несколько часов». Но по состоянию на 18.00 водоснабжение не восстановлено.

Также заместитель мэра сообщил, что вчера из-за аварии на коллекторе произошел выброс в реку Псел около 100 кубометров стоков.