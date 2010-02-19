В Чернигове снег обрушил крышу детского садика

В Чернигове под весом снега обвалилась крыша одного из корпусов детского сада.

Как сообщил УНИАН начальник управления образования городского совета Владимир КУПРИЯНЕНКО, инцидент произошел сегодня около 6.00.

"Обвалилась шатровая шиферная крыша, возведенная над мягкой кровлей. Конструкции крыши, сделанные около 30 лет назад, не выдержали давления снега", - уточнил он.

В.КУПРИЯНЕНКО также добавил, что никто не пострадал. Пока в помещения детского сада вода не затекает, однако несколько групп детей перевели в основной корпус детсада.

Начались восстановительные работы. "Пока разбираем обвалившуюся крышу, а затем начнем возводить новую", - заметил В.КУПРИЯНЕНКО.