Металлурги и химики больше не нуждаются в льготах?

Народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что металлургическая и химическая отрасли более не нуждаются в льготах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

«Для обеспечения развития внутреннего рынка в посткризисный период необходимо создавать долгосрочную основу для модернизации отраслей промышленности», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Тактические меры в поддержку отдельных отраслей промышленности дали свой результат, однако поднимать посткризисную экономику нужно с помощью стратегических мер, считает она. «Тактические меры, которыми мы поддержали отдельные отрасли промышленности в 2009 году, были достаточно эффективны. Только в январе 2010 года, по сравнению аналогичным месяцем предыдущего года, рост промышленного производства составил 11,8%, а сельского хозяйства – более 5%, - подчеркнула она. – Однако сегодня посткризисная экономика нуждается в стратегических мерах».