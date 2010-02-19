Сахаропроизводитель: внешние рынки для нас потеряны

Украинский производитель может насытить внутренний рынок сахара.

Об этом генеральный директор компании «Панда», занимающейся производством сахара, Геннадий БОБОВ заявил изданию «Дело».

«Во второй половине 70-х, например, одна только Черкасская область производила более 500 тыс. тонн сахара-песка и около 250 тыс. тонн рафинада. Сегодня мы балансируем на уровне 100 тыс. тонн. Да, это была другая страна, другой рынок потребления и другие условия. Но три рабочих завода в области - это тоже не дело», - заявил он.

Г.БОБОВ также отметил, что ставка исключительно на импорт для регулирования цен на рынке сахара является непродуманным шагом. «Я не понимаю тех, кто сегодня говорит о том, что цены может урегулировать только импорт. Нельзя зависеть от иностранной продукции, иначе тот, кто придет, купит всю сахарную отрасль оптом за одну копейку. Купит для того, чтобы порезать заводы на металл, устранить конкурентов и расширить свою сеть сбыта», - сказал он.

Кроме того, Г.БОБОВ заявил, что Украина имеет все возможности для того, чтобы не только насытить внутренний рынок и уменьшить цены на сахар, но и экспортировать его.

«Внешние рынки для нас практически потеряны. И потеряли мы их из-за неспособности государства обеспечивать интересы украинского производителя» - заявил он. По его мнению, выходом из ситуации может стать модернизация предприятий, формирование мощной сырьевой базы, укрупнение и инвестирование средств в производство.

«Мы готовы к такому шагу и в течение ближайших двух лет намерены инвестировать в Черкасскую область 150 млн. грн., из них в модернизацию предприятий - 100 млн. грн.», - сказал он.