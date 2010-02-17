Парламент Крыма просит Януковича разрешить сдавать тесты на русском

Крымский парламент просит Виктора ЯНУКОВИЧА, которого Центризбирком объявил Президентом Украины, обеспечить в регионе проведение внешнего независимого тестирования на языках, на которых велось обучение в школах, в том числе - на русском.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты обеспокоены изданием приказа министра образования Украины Ивана ВАКАРЧУКА, в соответствии с которым в 2010 году тестирование будет проводиться исключительно на государственном – украинском - языке.

Как заявили парламентарии, в Крыму около 90% учащихся обучаются в школах на русском языке, выполнение тестовых заданий на украинском языке не позволит таким выпускникам «в полной мере показать свой образовательный уровень», в результате - снизится их конкурентоспособность при поступлении в вузы.

«Считаем необходимым при проведении внешнего независимого оценивания использование языков обучения согласно волеизъявлению выпускников», - сказано в обращении к В.ЯНУКОВИЧУ, которое принято сегодня на заседании ВР Крыма.

Справка УНИАН. В Крыму работают общеобразовательные учебные заведения с русским, украинским, крымско-татарским языками обучения.

Раньше выпускникам школ Крыма предоставлялась возможность проходить внешнее тестирование на тех языках, на которых они обучались, - на украинском, русском, крымско-татарском.