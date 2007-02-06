Хавьер Солана не приехал в Киев
12:45, 06 февраля 2007Общество
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Визит отменила и Ферреро Вальднер
|Хавьер Солана
Об этом УНИАН сообщил руководитель аппарата премьер-министра Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.
«СОЛАНА также не принимал участие в заседании Тройка-ЕС – Россия»,- сказал С.ЛЕВОЧКИН.
Один из представителей европейской делегации, который не пожелал представиться, также не смог назвать причины отсутствия Х.СОЛАНА и посоветовал обратиться к организаторам встречи.
Как сообщал УНИАН, свой визит в Киев отменилатакже комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.
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