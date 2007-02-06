Хавьер Солана не приехал в Киев

Хавьер Солана

Верховный предстаитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА не будет принимать участия во встрече Украина-Тройка ЕС в Киеве.

Об этом УНИАН сообщил руководитель аппарата премьер-министра Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.

«СОЛАНА также не принимал участие в заседании Тройка-ЕС – Россия»,- сказал С.ЛЕВОЧКИН.

Один из представителей европейской делегации, который не пожелал представиться, также не смог назвать причины отсутствия Х.СОЛАНА и посоветовал обратиться к организаторам встречи.

Как сообщал УНИАН, свой визит в Киев отменилатакже комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.